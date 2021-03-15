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خطوات لتحميل الصور والفيديوهات بدقة عالية على “تويتر”

قامت الشركة المسؤولة عن تطبيق “تويتر” . باختبار عدد من الطرق الجديدة للسماح للمستخدمي بتحميل الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية تصل إلى جودة “4K” في منشوراتهم في تطبيق الهاتف لمستخدمي نظامي أندرويد وأي أوإس.

 جاء هذا الاختبار بعد شكاوي متعددة للمستخدمين بأن الصور تفقد جودتها بعد تحميلها على تطبيق “تويتر”.

 وليتم تحميل الصور بجودة عالية على التطبيق فيجب اتباع الخطوات التالية:

-افتح تطبيق تويتر في هاتفك الذكي.

-اضغط في الصفحة الرئيسة، على خيار (الإعدادات والخصوصية).

-اضغط على خيار “استخدام البيانات” وضمن قسم الصور، اضغط على خيار “صور عالية الجودة”.

-تحديد ما إذا كنت تريد تحميل الصور بجودة تصل إلى دقة “4K” أثناء استخدام “بيانات الهاتف والواي فاي”، أو “الواي فاي فقط”، أو “لا شيء”.

قم بتكرار الخطوات نفسها لمقاطع الفيديو ضمن قسم “الفيديو” بالأسفل، والآن عندما تقوم بتحميل صورة أو مقطع فيديو سيتم تحميلها بجودتها الأصلية دون أي عمليات تحرير من تويتر كما كان يحصل سابقا.

 


إمارات نيوز