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خطة لمكافحة الحرائق بهدف الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية

صرح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أحمد حيدر أن لجنة عليا على مستوى كل محافظة ستشكل برئاسة المحافظ وتضم الدفاع المدني والإطفاء ووزارة الداخلية والخدمات الفنية ومديريات الزراعة والجمعيات الفلاحية إضافة إلى المجتمع المحلي، وستقوم هذه اللجنة بتشكيل لجان على مستوى كل منطقة وفي المناطق ستشكل لجان على مستوى الناحية وفي كل منطقة إدارية حساسة أي في المناطق الزراعية الرئيسية للمحاصيل الاستراتيجية.

وذلك من أجل مكافحة الحرائق وخصوصاً التخريبية منها، حيث سيتم هذا الأمر بمساعدة المجتمع المحلي.

ونوه حيدر بأنه سيتم وضع خريطة على مستوى كل منطقة تحدد فيها المصادر المائية أي الآبار التي يمكن أن تستخدمها سيارات الإطفاء كما سيتم تحديد الطرق الرئيسية والفرعية التي تصل إلى أماكن زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح مدير الإنتاج  بأنه سيتم كذلك تشكيل غرف عمليات في كل محافظة يتحدد من خلالها أماكن التمركز كما سيتم وضع خطة اتصال.

كما أشار إلى أن مهمة اللجنة العليا حصر جميع الآليات المتوافرة في كل محافظة وإصلاحها وتجهيزها لبداية موسم الحصاد، منوهاً بأن هذه الخطة يجب أن تكون جاهزة بداية شهر أيار القادم.

وأكد  حيدر أنه في حال تم استلام كامل إنتاج المساحات المزروعة بالقمح للموسم الحالي من الحكومة سيكون هناك اكتفاء ذاتي وسيتم الاستغناء عن الاستيراد.

 

 



الوطن