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خضار اللاذقية من الفلاحين إلى صالات السورية بدمشق

قال مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم  أنه تم البدء بتوزيع الخضار التي تم شراؤها من فلاحي اللاذقية في صالات السورية للتجارة بدمشق، وستستمر المؤسسة بذلك دعماَ للفلاحين.

وأضاف: جاءت هذه الخطوة لكسر سعر الخضار في الأسواق كخطوة أولى، ولدعم الفلاحين كخطوة ثانية، حيث أننا نؤمن له السيارات والصناديق لوضع الموسم فيها ونقلها مجاناَ، كوننا نشتري الموسم من الفلاح مباشرةَ دون الرجوع لعمولة سوق الهال.

وأردفَ نحم: “بدأ توزيع المنتجات الزراعية مباشرة من الفلاح إلى صالات دمشق بكميات كبيرة، وتم بيع البندورة للمستهلك ٩٠٠ ليرة، الباذنجان الأسود البرشلوني للمستهلك ٨٠٠ ليرة، الأسود البلدي ١٢٠٠ ليرة، الكوسا ١٠٠٠ ليرة، الخيار الجديد بذرة زيرو ١١٠٠ ليرة سورية.

يذكر أن أسعار الخضار في أسواق اللاذقية مرتفعة، حيث سجل سعر البطاطا 1300 ليرة والبندورة 1200 والخيار 1900 ليرة والتفاح 1500 ليرة ويعود سبب الارتفاع بحسب كلام البائعين، إلى أزمة النقل ونقص مادة المازوت التي تعتمد آلياتهم عليها لنقل المواد إضافة لارتفاع أسعار الصناديق وأكياس النايلون.

 

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