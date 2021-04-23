هل تحررنا فعلياً؟ وهل يحق لنا الاحتفالُ بجلاء المستعمرين؟
مجهولون يهاجمون القوات الأمريكية شرق ديرالزور
مواصفات صاروخ “SA-5” السوري الذي استهدف منطقة “ديمونا”
العشائر العربية تسيطر على مراكز مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
الخارجية: قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم
وقف إطلاق النار بين ’الدفاع الوطني السوري’ و’الأسايش’ بمدينة القامشلي
جيش العدو الاسرائيلي يفتح تحقيقا حول مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ السوري
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق
تجميد عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.
اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"
مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا

خبيرة تغذية روسية: التفاح يقي من السرطان

يعتبر التفاح منتجا غذائيا مألوفا لدى كل روسي منذ الطفولة، ويمكن شراؤه بسعر رخيص في أي متجر تقريبا، أو جمعه في المزرعة.

لكن قلة من الناس يعرفون أن التفاح يحتوي على عناصر مختلفة ليس لها تأثير مفيد على الجسم فحسب، بل تلعب أيضا دورا مهما في الوقاية من السرطان.

أخبرت أخصائية التغذية أولغا شميلفا "زفيزدا" عن ماهية هذه العناصر وكيف تؤثر بالضبط على صحتنا.

وقالت: "التفاح منتج صحي. أولا، يحتوي على الكثير من الألياف، وهو أمر ضروري لعمل الأمعاء. ثانيا ، يحتوي على الحديد. لا يمتص بسهولة في أجسامنا، الحديد في اللحوم يتم امتصاصه بشكل أفضل، ولكن مع ذلك، يمكن للأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم الحصول على هذا العنصر من التفاح. يحتوي التفاح، خاصة غير الحلو جدا، على كمية صغيرة من الفركتوز، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومقاوم للأنسولين أن ينقذوا أنفسهم بالتفاح، لأنهم لن يتلقوا كمية كبيرة من الجلوكوز وسيكون الحمل على البنكرياس ضئيلا. أعتقد أن الصفات المدرجة كافية لتضمين التفاح في النظام الغذائي لكل يوم. وباعتباري أخصائية تغذية، أوصي بتناول وجبة خفيفة من التفاح، لأنها توفر كمية قليلة من السعرات الحرارية".

وأضافت أيضا أن فيتامين سي الموجود في التفاح مضاد للأكسدة، والذي بدوره يلعب دورا رئيسيا في الوقاية من السرطان.
من مزايا التفاح أنه يحتوي على الكثير من فيتامين سي، خاصة إذا كان التفاح طازجا. 

ويعتبر فيتامين سي من أهم مكونات نظام مضادات الأكسدة. يوجد أيضا الزنك والمنغنيز وفيتامين Е، ولكن الأهم بالطبع فيتامين С".