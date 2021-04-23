خبيرة تغذية روسية: التفاح يقي من السرطان

يعتبر التفاح منتجا غذائيا مألوفا لدى كل روسي منذ الطفولة، ويمكن شراؤه بسعر رخيص في أي متجر تقريبا، أو جمعه في المزرعة.



لكن قلة من الناس يعرفون أن التفاح يحتوي على عناصر مختلفة ليس لها تأثير مفيد على الجسم فحسب، بل تلعب أيضا دورا مهما في الوقاية من السرطان.



أخبرت أخصائية التغذية أولغا شميلفا "زفيزدا" عن ماهية هذه العناصر وكيف تؤثر بالضبط على صحتنا.



وقالت: "التفاح منتج صحي. أولا، يحتوي على الكثير من الألياف، وهو أمر ضروري لعمل الأمعاء. ثانيا ، يحتوي على الحديد. لا يمتص بسهولة في أجسامنا، الحديد في اللحوم يتم امتصاصه بشكل أفضل، ولكن مع ذلك، يمكن للأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم الحصول على هذا العنصر من التفاح. يحتوي التفاح، خاصة غير الحلو جدا، على كمية صغيرة من الفركتوز، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومقاوم للأنسولين أن ينقذوا أنفسهم بالتفاح، لأنهم لن يتلقوا كمية كبيرة من الجلوكوز وسيكون الحمل على البنكرياس ضئيلا. أعتقد أن الصفات المدرجة كافية لتضمين التفاح في النظام الغذائي لكل يوم. وباعتباري أخصائية تغذية، أوصي بتناول وجبة خفيفة من التفاح، لأنها توفر كمية قليلة من السعرات الحرارية".



وأضافت أيضا أن فيتامين سي الموجود في التفاح مضاد للأكسدة، والذي بدوره يلعب دورا رئيسيا في الوقاية من السرطان.

من مزايا التفاح أنه يحتوي على الكثير من فيتامين سي، خاصة إذا كان التفاح طازجا.



ويعتبر فيتامين سي من أهم مكونات نظام مضادات الأكسدة. يوجد أيضا الزنك والمنغنيز وفيتامين Е، ولكن الأهم بالطبع فيتامين С".