خبير اقتصادي: تعديل سعر الصرف خطوة بالاتجاه الصحيح

نشر الخبير الاقتصادي والاستاذ في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري على صفحته الشخصية على الفيسبوك رؤيته للقرارات المصرفية الأخيرة حيث قال:خطوة اخرى باتجاه تصحيح السياسة النقدية من خلال أحد ادواتها الرئيسية المتمثلة بسعر الصرف



ليكون أقرب مايكون للسعر العادل ، بعد سنوات من تجاهل الاقتراحات الأكاديمية وغير الأكاديمية ، عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية ، والإصرار على تجاهل الأراء التي تدعم القوة الشرائية لليرة السورية ، أصدر المصرف المركزي اليوم نشرة ” المصارف والصرافة ” والتي عدلت سعر الصرف لجميع العملات ليصبح سعر صرف ال $ الوسطي ٢٥١٢ ل.س بدل من ١٢٥٦ ل.س.



وأيضا سعر صرف الحوالات الواردة بال $ الامريكي ب ٢٥٠٠ ل.س.



وهذا سينعكس إيجابيا على واردات القطع الأجنبي للخزينة العامة وسيساهم في الاستقرار النسبي لسعر الصرف .



وسيحد كثيرا من دور السماسرة ومن التحويلات عبر الطرق غير الرسمية .



صاحبة الجلالة