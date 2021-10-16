خبراء توصي بعدم استخدام كبار السن للأسبرين يومياً

أوصت لجنة خبراء أمريكية بضرورة ألا يبدأ الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر ممن يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين للوقاية من النوبة القلبية الأولى لأن مخاطر النزيف الداخلي تفوق فوائدها.



ونقلت رويترز عن فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة المكون من 16 خبيراً مستقلاً قوله اليوم: يعتزم الفريق تحديث توصياته لعام 2016 في ظل وجود أدلة جديدة على أن خطر الإصابة بنزيف داخلي قد يهدد الحياة جراء استخدام الأسبرين بانتظام ويزيد مع تقدم العمر وإنه من المهم بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم من 40 إلى 59 عاماً وليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب أن يستشيروا الطبيب ليقرر ما إذا كان أخذ الأسبرين مناسباً لهم.



وأشار الفريق الى ان التوصية الجديدة لا تشمل الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بنوبة قلبية أو جلطة ويتناولون الأسبرين يومياً لمنع حدوث مضاعفات لاحقة متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.



ويعد الأسبرين المستخدم منذ عقود لتخفيف الألم والحمى والمتاح بيعه دون وصفة طبية خياراً يسيراً ورخيصاً لمساعدة من يواجهون خطر التعرض لمشكلات قلبية خطيرة.