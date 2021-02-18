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خامنئي يعلن موقفه بشأن العودة للاتفاق النووي

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله "علي خامنئي" أمس، أن إيران تريد "أفعالاً لا أقوالاً" من أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015، فيما تتطلع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق.

وأوضح خامنئي في كلمة بثها التلفزيون: "سمعنا الكثير من الأقوال والوعود الجيدة التي انتُهكت على أرض الواقع، لا جدوى في الكلام والوعود بل هذه المرة نطلب العمل بالوعود وإذا لمسنا ذلك من الجانب الآخر سنقوم بالعمل أيضاً".

يذكر أن بايدن كان قد لفت إلى أن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018 إذا استأنفت طهران الامتثال الكامل أولاً، لكن في ظل انعدام الثقة بين الجانبين تطالب طهران بأن تلتزم واشنطن بالاتفاق أولاً.