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خارجة عن توقعاتك .. طريقة غريبة للتخلص من دهون البطن بزمن قياسي

ترغب معظم السيدات في الحصول على جسم رشيق ومثالي، فتلجأن لاتباع حميات غذائية وممارسة التمارين الرياضية القاسية لتحقيق تلك الغاية.

 وفي هذا المقال نقدم لك طريقة تساعد السيدات في الحصول على بطن مسطح بواسطة التدليك الصيني، الذي يترافق مع اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

التدليك الصيني للتخلص من البطن

يمكن هذا التدليك أن يساعد على تحسين عملية الهضم وعلى تخليص الجسم من السموم. كما أنه يحفزّ عملية حرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتجمع في منطقة الكرش. ولذلك من الأفضل تطبيقه مرتين يومياً، إحداهما في المساء وقبل الذهاب إلى النوم. وفي هذه الحالة يجب اتباع 3 مراحل.

المرحلة الأولى: دلكي بطنك براحة يدك باتباع اتجاه عقارب الساعة مع الضغط اللطيف. وواصلي القيام بذلك لمدة دقيقة واحدة.

المرحلة الثانية: ضعي راحتيّ يديك على خاصرتيك. إضغطي عليهما مع التدليك البطيء نحو الداخل. وكرّري ذلك لمدة دقيقة واحدة.

المرحلة الثالثة: استخدمي طرف إصبع السبابة ودلّكي بواسطته الجزء الأعلى من بطنك من حدود الصدر في اتجاه السرّة. حاولي الضغط على هذه المنطقة قدر استطاعتك. وواصلي هذه العملية لمدة دقيقة واحدة أيضاً.

كذلك لـ حرق الدهون البطن من المفيد تدليك نقطة تطلق عليها تسمية “بحر الطاقة”. فهذا يساعد أيضاً على طرد الطاقة السلبية التي يسببها التوتر وعلى تخليص الجسم من السموم.

وتقع هذه النقطة على بعد 2 أو 3 سنتم تحت السرة. ولتدليكها ضعي عليها 3 أصابع واضغطي بقوة. بعد ذلك خففي الضغط مع لفظ الهواء وابدئي من جديد إلى أن تشعري بالرغبة في الدخول إلى المرحاض.

وهكذا يمكنك أن تساعدي جسمك على التخلص من البقايا الضارة. كما أن طريقة التدليك السهلة هذه تمكنك منحرق الدهون والتخلص من الكرش بسهولة وفي مدة قصيرة جداً.