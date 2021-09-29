حيدر زبادنة بطل "زهرة الجولان للشطرنج"

توج اللاعب حيدر زبادنة بالمركز الأول في بطولة زهرة الجولان للشطرنج التي أقامتها اللجنة الفنية في صالة ملعب الباسل باللاذقية بمشاركة 40 لاعباً من مختلف الفئات العمرية الذين يمثلون الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة بالمحافظة.



وحقق زبادنة المركز الأول بمجموع 6.5 نقاط بفارق نصف نقطة عن يحيى رعواني الذي جاء بالمركز الثاني وحل وسام خيربك ثالثاً وتيم حسن رابعاً ومصطفى قرطيش الكردي خامساً رغم تساويهم بـ 5 نقاط وجرت جولة تمايز بينهم لتحديد مراكزهم وجاء حيدرة إسبر سادساً ورياض كردي سابعاً بمجموع 4.5 نقاط لكل منهما.