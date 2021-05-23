حملة تمشيط جديدة في البادية السورية بمشاركة مروحيات روسية

شنت القوات السورية والروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، حملة تمشيط جديدة في البادية السورية بمشاركة سلاح الجو الروسي، وتحديداً تركزت الحملة في منطقة ريف حمص الشرقي، عقب تزايد وتيرة الهجمات التي يشنها تنظيم “الدولة الإسلامية”، والتي تركزت في الآونة الأخيرة في محيط باديتي “تدمر والسخنة” شرق محافظة حمص.



وأكدت مصادر اعلامية محلية أن مروحيات تابعة للقوات الروسية من طراز “KA-52” المعروفة بطائرة “التمساح” شاركت امس السبت، وأول أمس الجمعة، في حملة تمشيط جديد أطلقتها القوات الروسية بمشاركة قوات سورية ضد خلايا تنظيم “الدولة” المنتشرة ضمن البادية الجنوبية لمدينة “تدمر” شرق محافظة حمص.



وأوضحت المصادر أن عمليات التمشيط الجديدة تأتي بعد شن تنظيم “الدولة” سلسلة من الهجمات على مدار الأيام القليلة الماضية، والتي استهدفت خط إمداد خاصا بنقل الفوسفات من منطقتي “خنيفيس والصوانة” قرب تدمر ببادية حمص.



ولفتت المصادر إلى أن خط الإمداد المستهدف بعيد نسبياً عن القواعد والنقاط العسكرية السوريةالمنتشرة ضمن البادية السورية، مما يرجح أن خلايا التنظيم بدأت فعلياً استهداف المنشآت النقطية وغيرها التي تُسيطر عليها القوات السورية في المنطقة.



وكانت الطائرات الحربية الروسية قد شنت خلال الـ48 ساعة الماضية ما يزيد عن 45 غارة جوية بصواريخ شديدة الانفجار، تركزت غالبيتها على مواقع وكهوف تستخدمها خلايا تنظيم “الدولة” في باديتي تدمر والسخنة شرق حمص، بالإضافة لغارات أخرى استهدف شرق بادية “الرصافة” بريف الرقة الغربي.



وكالات