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حمص.. توزيع 200 ليتر مازوت تدفئة على مرحلتين للجرحى

صرح مدير مكتب الشهداء والجرحى في محافظة حمص بسام محفوظ  بأنه سيتم تزويد جرحى الشلل والخزل الشقي وبتر الطرفين والعمى التام بـ 200 ليتر من مازوت التدفئة والمخصصة لهم على البطاقة الذكية كمرحلة أولى.

وبين محفوظ أن هذا الإجراء جاء من خلال المتابعة لأوضاع الجرحى وبتوجيه من محافظ حمص وبالتنسيق مع فرع محروقات حمص وضمن الإمكانيات المتاحة والكميات المتوفرة.

وأوضح محفوظ أنه في المرحلة الثانية سيتم تزويد واستكمال تعبئة مادة مازوت التدفئة والمخصصة على البطاقة الذكية والبالغة 200 ليتر لكافة الجرحى الحاصلين على نسبة إصابة 40% فما فوق والمشمولين بالمرسوم التشريعي رقم /13 / لعام 2019.

ولفت إلى أنه سيبدأ التوزيع اعتباراً من بداية الأسبوع القادم بالتنسيق بين مدراء المناطق ومكاتب الشهداء في الأرياف، وفي أحياء المدينة وبالتنسيق بين لجان الأحياء ومكاتب الشهداء.

وأشار مدير مكتب الشهداء والجرحى في محافظة حمص إلى أنه تم توزيع مازوت التدفئة على اسر الشهداء في ريف المحافظة بنسبة 90% ويتم العمل على استكمال توزيع المادة في المدينة خلال الأيام القادمة

 


أسامة ديوب