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حمص تغلق الأسواق وتنشر البسطات في الشوارع قبيل العيد

قرر مجلس مدينة حمص بالتعاون مع قيادة شرطة حمص و فرع المرور إغلاق منطقة الأسواق في مركز المدينة لمدة خمسة أيام ما قبل عيد الأضحى .
وذلك لمنع دخول السيارات إلى الأسواق لتسهيل حركة المواطنين ولاتاحة الفرصة للتجار لعرض بضائعهم و تشجيع الحركة الاقتصادية في المدينة وإعادة البهجة إلى مركز المدينة

وسمح المجلس لأصحاب المحلات في هذه المنطقة ضمن هذه الفترة بتجاوز الحدود المسموحة وإشغال الأملاك العامة شريطة أن يكون المظهر حضاري ولائق وضمان حرية الحركة للزوار

كذلك سمحت للبسطات بتواجدها بساحة الشهداء وترتيبها بشكل لائق بالتنسيق مع لجنة الأسواق ومديرية الأملاك - شعبة إشغالات الأرصفة

وطلب المجلس من الراغبين بالتواجد و حجز مكان للبسطات  بشكل مجاني ضمن هذه الفترة في ساحة الشهداء/مركز المدينة / تقديم الطلبات في مجلس مدينة حمص شعبة الاشغالات