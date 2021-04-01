حمص.. إغلاق شعبتين مدرسيتين بعد رصد إصابة في كل منهما

أفاد مدير الصحة المدرسية في حمص الدكتور غياث عباس بأنه أغلق شعبتين مدرسيتين لمدة خمسة أيام كإجراء احترازي لمنع نقل العدوى بفيروس كورونا بين الطلاب.



وأشار د.عباس إلى أنه سجل في كل شعبة منهما إصابة واحدة، مبيناً أن عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 بلغ 34 حالة في مدارس المدينة والريف، منهم 3 طلاب والباقي من الكادر التدريسي والإداري، لافتا إلى أن الإصابات المسجلة طفيفة ولم تستدع دخول المستشفى.



وأوضح الدكتور عباس أن الإصابات المسجلة مؤخراً سجلت بعد إجراء 219 مسحة، مشيراً إلى أن المديرية تقوم بأخذ مساحات عشوائية بشكل دائم لرصد الحالة الصحية في المدارس والحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن عدد الإصابات ضمن المقبول حتى الآن نسبة للمنحى التصاعدي للإصابات مضيفا أن عدد الإصابات في الفصل الدراسي الأول بلغ 425 حالة.



وأشار مدير الصحة المدرسية إلى أن كوادر المديرية مستمرين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سير العملية التعليمية من خلال تطبيق البرتوكول الصحي، وتم تأمين ماسحات حرارية لضمان عدم دخول أي شخص لديه ارتفاع حرارة إضافة إلى توزيع كل مستلزمات التعقيم مشدداً على دور الأهالي في مواجهة انتشار الفيروس.



أسامة ديوب