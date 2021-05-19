حمد بن جاسم: نرحب بعودة دمشق لمحيطها العربي

قال رئيس الوزراء القطري السابق، “حمد بن جاسم آل ثاني”، إنه يرحب بعودة “دمشق” إلى محيطها العربي، إنما بشروط تشمل عودة اللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.



“بن جاسم”، الذي سبق أن وصف “سوريا” بـ”الصيدة” التي تهاوشوا عليها وفلتت وهم يتهاوشون، عام 2017 في لقاء مع التلفزيون القطري، قال الإثنين 17/5/2021في لقاء مع روسيا اليوم: «يجب أن نسأل لماذا قطعنا العلاقات مع سوريا؟ والآن كأننا كنا مخطئين بقطع العلاقات مع سوريا بينما الحقيقة أن دمشق هي من أخطأت فكيف نعيد العلاقات دون شروط؟»



واعتبر “بن جاسم”، أن التفاهم السعودي الإيراني، مفيد للمنطقة كلها، داعياً إلى إشراك دول مجلس التعاون الخليجي في هذا التقارب، وأكد أنه يؤيد خطوة التطبيع بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي.



يذكر أن هناك الكثير من الأخبار المنتشرة حول إعادة العلاقات الخليجية مع “سوريا”، تحديداً السعودية، في وقت لا يوجد أي تأكيدات أو نفي رسمي من قبل الجانبين.



سناك سوري