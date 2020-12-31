حماة: القبض على عصابة للسرقة والنشل على المواقف العامة

من خلال المتابعة والتحري تمكن عناصر قسم شرطة الدباغة من معرفة الفاعل وإلقاء القبض عليه ويدعى (فايز . ص) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على مراقبة السيارة المذكورة لعدة ساعات لعلمه بوجود مبالغ مالية بداخلها ،وعند قيام صاحبها بركنها قام بسرقة المبلغ المالي مستغلاً تركها بدون أقفال من قبل صاحبها ولاذ بالفرار مستخدما" دراجته النارية وقام بإيداع المبلغ لدى شقيقته بمدينة الرستن ، تم استرداد المبلغ المسروق وتسليمه لصاحبه أصولا" ومصادرة الدراجة النارية المستخدمة بعملية السرقة .



كما تمكن عناصر قسم الدباغة من القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بسلب ونشل المواطنين في الطرقات والمواقف العامة وهم (رائد . ع) و(عبد الكريم . ص) و(محمد . ب) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سلب ونشل عدة جوالات ومبالغ مالية من المواطنين مستغلين حالة الازدحام في المواقف العامة ، تم استرداد عدد من الجوالات تم نشلها من المواطنين ومبلغ مالي كان بحوزتهم .



وزارة الداخلية السورية