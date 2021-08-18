حلب: ٧١٠ منشآت منتجة و٢٠٠ تتجهز للإنتاج في الشيخ نجار

بين محافظ حلب حسين دياب أن عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وصل الى ٧١٠ منشآت إلى جانب ٢٠٠ منشأة يتم تجهيزها للدخول في الإنتاج.



وأكد المحافظ، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار، على أهمية الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة "وتوفير البيئتين التشريعية والإدارية المناسبتين لتحسين ظروف الاستثمار في المدينة الصناعية والتوسع في الاعتماد على الطاقه البديلة"، وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال الخدمية والبنى التحتية اللازمة للنهوض بالعمل.



ووافق المجلس خلال الاجتماع على تخصيص ٣ بقع إدارية ضمن المدينة الصناعية لبناء مدارس لتلبية احتياجات أبناء الأسر القاطنة من العاملين في المدينة الصناعية، وبالتنسيق مع مديرية التربية بحلب.



ووافق المجتمعون على إتمام إجراءات بيع المقاسم المدمرة، على وضعها الراهن، وفق شروط قانونية ومالية محددة ، ولفتوا إلى أهمية الإسراع في إنجاز مناطق التوسع في الفئة الثانية من الجزيرة الثالثة، والتي تضم ١٠٧م مقاسم يتم تجهيز البنى التحتية فيها ضمن مساحات ما بين ٤٠٠ إلى ١٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لمنح الموافقات المؤقتة للصناعيين المقيمين خارج سورية المخصصين بمقاسم في المدينة الصناعية لإقامة صناعاتهم.



وجرت الموافقة في الاجتماع لأحد المستثمرين بتخصيص أرض بمساحة ١٠ الاف متر مربع لإقامة محطة توليد كهربائية عن طريق الغاز لإنتاج ٢٥ ميغا، وذلك بعد استكمال الاجراءات الفنية والقانونية.



وأوضح مدير عام المدينة الصناعية حازم عجان أن عدد المقاسم المخصصة للصناعيين بلغ ٤٥٤٧ مقسماً، منها ٢٢٣ مقسماً جرى تخصيصها هذا العام، على حين بلغ عدد رخص البناء الممنوحة ٣٢٠١ رخصة منها ١٦٥ رخصة خلال العام الجاري.