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حكومة ميانمار العسكرية تعرب عن استيائها من منع زعيمها من حضور قمة "آسيان"

وجهت الحكومة التي نصبها الجيش في ميانمار، انتقادات لإعلان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) منع زعيمها من حضور قمة الكتلة الإقليمية الأسبوع المقبل.

وفي بيان لها، اعتبرت حكومة ميانمار أن "الإعلان الصادر من بروناي، التي تتولى رئاسة الرابطة حاليا، ينتهك ميثاق المجموعة التي تنتمي إليها"، موضحة أسباب اعتقادها بأن "آسيان انتهكت قواعدها الخاصة باتخاذ مثل هذا الإجراء".

واتخذت "آسيان"، المكونة من 10 أعضاء، هذه الخطوة، بعد أن رفضت ميانمار السماح لمبعوث الرابطة الخاص بلقاء الزعيمة المخلوعة، أونغ سان سو تشي، المحتجزة منذ استيلاء جيش ميانمار على السلطة من حكومتها المنتخبة في فبراير الماضي، في حين أن هذا الخلاف جاء قبل انطلاق قمة "آسيان" السنوية في 26 أكتوبر. 


المصدر: "أ ب"