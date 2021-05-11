حقيقة تخفيض مخصصات العائلة من الخبز وفق آلية التوزيع الجديدة

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع أنه لا تغير على دوام المخابز خلال فترة عيد الفطر السعيد، موضحاً أن المخابز مستمرة بعملها بشكل طبيعي.



و أوضح هزاع أنه لا صحة لما يشاع عن وجود نقص في الدقيق التمويني، مبيناً أن كل مخبز يوزع له مخصصاته كاملة، منوهاً بتوافر المحروقات والخميرة وكامل مستلزمات العملية الإنتاجية.



وعن تصريح وزير التجارة الداخلية حول وجود آلية جديدة لتوزيع الخبز، أوضح هزاع أن الخطة الشهرية التي وضعت بالتعاون مع عدد الجهات من خلال البطاقة الذكية، مبيناً أن الآلية الجديدة تعتمد على تطبيق سياسة الحيز المكاني وربط المنتج مع المستهلك ليصبح هناك رقابة آنية عن طريق نظام الأتمتة والتخفيف من التدخل البشري ما يساهم بحدوث خلل أو هدر واتجار بالمادة.



وأكد هزاع أن الكميات لن يطرأ عليها أي تخفيض والآلية الجديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن بحيث يتم احتساب الكمية المخصصة له شهرياً، ويصبح من المتاح له استجراها وفق احتياجه، من فرن محدد وفق الوجود المكاني لسكنه.