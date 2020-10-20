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حقيقة إجراء دورة تكميلية للشهادات الثانوية

شدد مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أنه تم تحديد العام الدراسي 2019-2020، بدورة امتحانية واحدة فقط، وفقاً للمرسوم 118، مؤكداً عدم وجود دراسة لإصدار دورة تكميلية، باعتبار أن ذلك الموضوع لا يعد من مسؤولية وزارة التربية.

في سياق متصل، أكد فاتي أن عملية تصحيح الأوراق الامتحانية تتم على أكمل وجه، مع مراعاة شروط السلامة والتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لدى المصححين، منوهاً بأنه تم البدء بالتصحيح منذ بداية الامتحانات.

وأضاف:  تم الانتهاء من تصحيح بعض المواد، حيث أنهينا تصحيح القسم الأكبر من مادة الفيزياء لطلاب الثالث الثانوي العلمي, لافتاً إلى أن غالبية المواد لا تزال قيد التصحيح، ولكن سيتم الانتهاء من تصحيحها خلال فترة قصيرة، للبدء بعملية التنتيج، ضمن الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية لتكون عمليات التنتيج وإصدار النتائج في أوقاتها المحددة.

ونفى فاتي ما يشاع بأنه سيتم إصدار نتائج امتحانات الشهادة الثانوية قبل نتائج التعليم الأساسي، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على تصحيح أوراق الشهادتين معاً، ليصار إلى إصدار نتائج ما يتم إنجازه أولاً.

وأكد أنه لم يتم تحديد موعد قبل عيد الأضحى لإصدار أي نتائج كما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 


 
تلفزيون الخبر