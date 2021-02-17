حفلات صاخبة لمطاعم “مدعومة” بـ”عيد الحب”.. ومسؤول: لم ألاحظ شيئاً

شهدت عدة مطاعم “مدعومة” في محافظة اللاذقية إقامة حفلات صاخبة بمناسبة عيد الحب يوم الأحد، على الرغم من قرار المحافظة بمنع إقامة الحفلات بسب إجراءات مكافحة وباء كورونا.





وفي حين اشتكى عدد من أصحاب الفعاليات السياحية، والعاملين في المجال الفني من منعهم من إقامة حفلات تحت طائلة العقوبة.





وأشار شاب قضى ليلة عيد الحب في مطعم “ب ش” أن “ حفلة ريم السواس بقيادة طلال الداعور.. كانت نار.. وكان فيها تفاعل كبير من الحضور واستمرت لساعات متأخرة من الليل”.





وعن حفلة الفنان عزيز صادق التي أقيمت في مطعم “ز ش” قال منظم الحفل خلال اتصال هاتفي للسؤال عن الحفل “كانت الحفلة “كومبليه” ولا يوجد موعد أخر قريب لإقامة حفلة أخرى”.





وقال شادي قشعور مدير أعمال الفنان محمد العلي عن حفلة مطعم “إيتوال لوشاتو” أنه “تم الغاء الحفلة بعد قرار محافظة اللاذقية على الرغم من إقبال المواطنين لحضورها”.من جهته قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة في اللاذقية أيمن أوسطة قمت بجولات مسائية ليل الاحد ولم ألاحظ إقامة أي حفلات”.





وأضاف”لم يصلني أي ضبوط تخص مخالفات بتنظيم حفلات أو إعلانات ترويجية”.وكان صدرَ عن اجتماع المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية مؤخرا قرارا منع إقامة الحفلات ومنع انتشار الإعلانات الترويجية لها تحت طائلة الإغلاق لمدة 15 يوماَ









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