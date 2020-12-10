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حفاظاً على سلامة الطلاب.. جامعة تشرين تخفض الدوام السريري في كلية الطب

أكد الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين أن مجلس الجامعة قرر تخفيف الدوام السريري لطلاب السنة الرابعة والخامسة في كلية الطب البشري ومشفى تشرين الجامعي اعتباراَ من تاريخ الـيوم حتى نهاية الفصل الأول، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد حسن أن الدوام في الجامعة مستمر وفق التقويم السنوي للدراسة، نافياً ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن ايقاف العملية التعليمية في الجامعة، مشيراً إلى استمرار العملية التعليمية في جميع كليات الجامعة النظرية والتطبيقية.

وجاء قرار مجلس جامعة تشرين بالتوازي مع زيادة انتشار فيروس كورونا ضمن المحافظة عموماً، وجامعة تشرين خصوصاً، بعد خسارة العديد من القامات العلمية.

 


باسل يوسف