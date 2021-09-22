حصر العمل بنوعين من معاصر الزيتون في اللاذقية وتحديد أجور المعاصر

خلال اجتماع المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية، تم الاتفاق على حصر عمل معاصر الزيتون بالمعاصر المرخصة والمعاصر التي تعمل وفق النظام القديم “الحجري”.



وأكد المكتب التنفيذي على إيجاد آلية لتزويد المعاصر بمادة المازوت وذلك بالتنسيق مع فرع محروقات وغرف الصناعة والتجارة.



يشار إلى أن لجنة القرار كانت قد حددت أجور معاصر الزيتون للموسم الحالي بدءاً من 175 ليرة لأجور 1 كيلو زيتون على أن يكون العرجوم الناتج من حصة صاحب المعصرة، في حين تم تحديد أجور عصر كيلو الزيتون بـ 235 ليرة في حال كان العرجوم الناتج للمزارع، مع تحديد نسبة 6،5 % من كمية الزيت المنتج والعرجوم الناتج يعود لصاحب المعصرة، و8 % من كمية الزيت الناتج والعرجوم الناتج يعود للمزارع.