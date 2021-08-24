حصة إيران في السوق السورية هي 3%.. صادرات إيران من المنتجات الغير النفطية إلى سوريا ترتفع 36%

كشف مسؤول إيراني عن إرتفاع في صادرات بلاده من المنتجات غير النفطية إلى سورية بنسبة 36% وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.



وتحدث المدير العام لمكتب الدول العربية والإفريقية التابع لمنظمة “ترويج التجارة الإيرانية”، اليوم السبت عن زيادة في صادرات بلاده من المنتجات غير النفطية إلى سورية بنسبة 36 %، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.



وقال فرزاد بيلتان إن النسبة المذكورة تم قياسها مقارنة بذات الفترة في العام الماضي. وأضاف في تصريحات لوكالة “فارس“: “إيران تحتل المرتبة السابقة بين الدول المصدرة للبضائع في سورية، وهي لا تمثل سوى 3 % من حصة الصادرات في السوق السورية”.



ومن أهم السلع الإيرانية المصدرة إلى سورية: موصلات الكهرباء وقضابين الحديد أو الصلب وحليب الأطفال، بالإضافة إلى قطعات غيار التوربينات البخارية، فضلاً عن المواد الغذائية والتموينية.



وبحسب المسؤول فإن إيران صدرت نحو 38 ألف طن من البضائع بقيمة 66 مليون دولار إلى سورية، خلال الفترة الممتدة بين 21 مارس/آذار إلى 21 من يوليو الماضي.



ويزيد الرقم المذكور عن قيمة الصادرات التي تم تسجيلها في الأشهر الأربعة من عام 2020. وتابع بيلتان: “صدرت إيران 51 ألف طن من المنتجات غير النفطية، بقيمة 48.5 مليون دولار إلى سورية في الأشهر الأربعة الأولى من السنة التقويمية الإيرانية السابقة (من 21 آذار / مارس إلى 21 تموز / يوليو 2020”.



وقال المدير العام للمكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: "تظهر الاستطلاعات أنه في عام 2020 ، كانت حصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السوق السورية حوالي 3٪ ،



وتبعا لذلك احتلت هذا العام المرتبة السابعة بين المصدرين إلى سوريا ". وأضاف: تركيا بنسبة 38٪ ، والصين 20٪ ، ومصر 7٪ ، وروسيا 4٪ ، والهند ولبنان بما يزيد قليلاً عن 3٪ ، تأتي من أول إلى سادس دول تصدر إلى سوريا.



ويأتي ما سبق في وقت يبحث فيه الطرفان إقامة شركة سورية- إيرانية تجارية مشتركة، بين المؤسسة السورية للتجارة ومؤسسة “إتكا” الإيرانية.



وتهدف الشركة إلى تبادل المنتجات وإحداث مركز تجاري في دمشق لعرض المنتجات الإيرانية، وسط تخوف من إغراق السوق السورية بالبضاعة الإيرانية.