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حشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة في حمص

ألقى فرع مكافحة المخدرات بحمص القبض على أحد المروجين في مزارع الأوراس وضبط بحوزته (1،400) كيلو وأربعمائة غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة يبلغ عددها حوالي (8000) حبة ضمن ثمانية أكياس.

وبالتحقيق مع المدعو "م،ش"  اعترف أنه قام بترويج المواد المخدرة لقاء المنفعة المادية.

وتم تنظيم الضبط اللازم ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل، صادر فرع مكافحة المخدرات كمية (48) كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر موزعة على (244) كف قماشي لون أبيض وحبوب كبتاغون مخدرة بوزن (17) كيلو غرام ضمن (100) شد ويبلغ عددها (100،000) حبة كبتاغون مخدرة ضمن الأراضي الزراعية بريف حمص.