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حشود جماهيرية في موكب تشييع المناضل أحمد جبريل

حشود جماهيرية في موكب تشييع المناضل أحمد جبريل

بمشاركة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات شعبية ورسمية شيع اليوم جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة أحمد جبريل من مشفى أمية بدمشق إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.

وانطلق موكب تشييع الراحل جبريل الذي وافته المنية ظهر أول أمس من مشفى أمية إلى جامع العثمان بالميسات ليصلى عليه صلاة الجنازة عقب أداء صلاة الظهر ومن ثم ووري الثرى في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.

وجبريل من مواليد قرية يازور في يافا عام 1937 أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة عام 1968 وكان أمينها العام حتى وفاته.