حزب الله يتبنّى قصف محيط مواقع الاحتلال بمزارع شبعا

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن أنّ مجموعات الشهيدين علي كامل محسن ومحمد قاسم طحّان قصفت محيط مواقع الاحتلال بمزارع شبعا، وذلك وفق بيان أصدرته، أمس الخميس.



وقالت المقاومة الإسلامية في بيانها إنّ القصف "جاء رداً على الغارات الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في الجرمق والشواكير"، مشيرةً إلى أنّ "القصف تمّ بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".



كما أصدر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية يصدر بياناً أوضح فيه أنّ "راجمة الصواريخ أطلقت صلياتها باتجاه مواقع العدو الصهيوني من مناطق حرجية بعيدة، ولدى عودتها اعترضها بعض المواطنين في قرية شويا".



فيما أكّد البيان أنّ "المقاومة أحرص الناس على أهلها، وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم".



وكان أفاد مصدر إعلامي في وقت سابق من اليوم، بدوي صافرات الإنذار في الجولان المحتل وفي الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية السورية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني قوله إن الصواريخ أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة من منطقة العرقوب في جنوب لبنان.



هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صلية من 20 صاروخاً من لبنان تم اعتراض 10 منها، مشيرةً إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي "أطلقت قذائفها باتجاه مزارع شبعا في المكان الذي يشتبه أن تكون أطلقت منه الصواريخ".



يذكر أنّه سلاح الجو الإسرائيلي هاجم، مساء الأربعاء 4/8/2021، أهدافاً في جنوب لبنان وفق ما ذكر الإعلام الإسرائيلي، "رداً على إطلاق 4 صواريخ من لبنان" باتجاه "إسرائيل".