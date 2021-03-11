حزب أردوغان يغازل مصر

صرّح المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جليك، أنه "بدون شراكة تركيا التاريخية مع مصر، لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة، ولا إفريقيا، ولا الشرق الأوسط، ولا البحر المتوسط".



وقال عمر جليك إن "هناك أواصر قوية للغاية مع مصر وشعبها، تعود لتاريخ قديم".



وتحدث جليك عن "وضع جديد" في البحر الأبيض المتوسط، بسبب قضية الغاز والأزمة السورية والليبية، وقال إن "الديناميكية الكبيرة التي ظهرت فيما يتعلق باستخدام الموارد الهيدروكربونية، تتطلب من البلدان المتشاطئة للبحر المتوسط، التحدث أكثر مع بعضها البعض وإيجاد صيغ مشتركة".



وأضاف المتحدث: "بالطبع لدينا أرضية مع مصر يمكن من خلالها تناول هذه الأمور معها، لكن كما قلت، تركيا لم تتخل بأي شكل عن موقفها السابق القائم على المبادئ، غير أن ضرورات الحديث بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة تقتضي مثل آليات الحوار تلك، لكن هذا بالطبع منوط بأن يكون هذا النهج متبادلا".



يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أعرب عن إمكانية فتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج، "للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين".في حين أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن مصر أبدت احتراماً للجرف القاري لبلاده خلال أنشطة التنقيب بشرق البحر الأبيض المتوسط، معتبراً ذلك "تطوراً هاماً للغاية" في العلاقات بين البلدين.



فيما قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق إن تركيا يمكن أن تتفاوض مع مصر وتوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بناء على سير العلاقات بين البلدين.



وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية عزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسميا "تنظيماً إرهابياً".وتصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة، خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.