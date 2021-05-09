حريق يلتهم معملا لصناعة الفلين في المدينة الصناعية بحسياء

قال قائد فوج إطفاء المدينة الصناعية في مدينة حسياء الرائد عبد الكريم الجلودي : أنه “عند الساعة العاشرة من صباح الاثنين 28 تشرين الأول، تلقينا اتصالاً من مدير معمل “الإحسان” يعلمنا باندلاع حريق كبير داخل المعمل الذي يصنّع أطباق الفلين”.



وأضاف الجلودي: “على الفور توجهت آلياتنا إلى المعمل وباشرت بإطفاء النيران، إلا أن الحريق كان كبير جداً ولم يكن باستطاعة اطفائيات المدينة الصناعية إخماد الحريق بمفردها”.



وتابع الجلودي: “واقع الحال الذي دفعنا للاستعانة بآليات من فوج الإطفاء والدفاع المدني في حمص، إضافة إلى اطفائيات من فوج إطفاء دير عطية”.



وأوضح الجلودي أن “14 آلية إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي استمر لمدة ثلاث ساعات وأسفر عن احتراق ثلاثة دونمات كاملة مع معداتها، إضافة إلى انهيار السقف المعدني للمعمل”.



وأكد قائد فوج إطفاء المدينة الصناعية في حسياء “عدم وجود اصابات بشرية واقتصار الأضرار على احتراق 3 دونمات من أصل مساحة المعمل البالغة 10 دونمات”.



وعن سبب الحريق، أوضح الجلودي أن “السبب هو حدوث شرارة أثناء مزج مادة البلوسترين مع الغاز الطبيعي النقي، ما أدى إلى اندلاع النيران في المعمل وانتشارها بسرعة”.



ويعتبر فوج إطفاء المدينة الصناعية بحسياء وحدة ذات طابع نظامي عسكري تؤدي خدمات عامة تتجلى في أعمال مكافحة الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية منها، والقيام أثناء الفيضانات أو حالات انهدام المباني بإنقاذ أرواح المواطنين وأموالهم.



كما يقوم فوج إطفاء المدينة الصناعية بالمؤازرة في جميع الكوارث والحوادث الطارئة، والتفتيش على المعامل وأماكن الصناعات والمحلات الخطرة للتثبت من توفر أسباب الوقاية من الحريق .

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