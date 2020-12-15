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حريق معمل وحادث سيارة في السويداء

أُخمد فوج إطفاء السويداء اليوم حريق معمل ألبان وأجبان جانب دوار الشهيد نايف الشعار في مدينة السويداء، وذكر قائد الفوج نايف الشعار , أنه أعلم الفوج عن وجود الحريق وعلى الفور انطلقت الآليات إلى مكان الحريق، وتم إطفاء عدد من إسطوانات الغاز المشتعلة وعددها 3 إسطوانات، وتمت السيطرة على الحريق من دون وقوع أضرار بشرية حيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

وفي السياق ذاته قام عناصر فوج الإطفاء وبعد إعلامهم اليوم بحدوث حادث سير على طريق السويداء- الكفر واصطدام السيارة بمنصف الطريق بإنقاذ السائق وإسعافه إلى المشفى الوطني.

 


تشرين