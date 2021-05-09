حريق في مصفاة «حمص»

اندلع حريق اليوم الأحد، بالمصفاة الرئيسية في حمص غرب سوريا، لتتمكن فرق الإطفاء من إخماده بشكل كامل.



وسائل إعلام رسمية قالت إن «النار اندلعت في وحدة التقطير نتيجة تسرب في محطة ضخ، دون الخوض في المزيد من التفاصيل».



وزارة النفط أعلنت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المصفاة، وأنه تتم عمليات التبريد حالياً دون تسجيل أيّ أضرار بشرية.



في حين لم تعرف أسباب التسرب، وإن كان حادثاً عرضياً أم مفتعلاً، لا سيما أنه أتى بعد أسبوعين على استهداف ناقلة نفط إيرانية قبالة بانياس.



في المقابل، اتهمت وسائل إعلام رسمية إيرانية «إسرائيل بتنفيذ الهجوم».



وتعيش سوريا أزمة اقتصادية خانقة، وشح في المحروقات والوقود، حيث شهدت خلال الأشهر الماضية، اكتظاظاً وطوابير على محطات الوقود في جميع المحافظات السورية.