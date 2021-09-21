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حريق أشجار حراجية على امتداد 3 دونمات بالقرب من منازل بلدة مرمريتا في وادي النضارى

أكد مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل لـ"الوطن أون لاين" اندلاع حريق أشجار حراجيه و أعشاب على مساحة تقدر بنحو 3 دونمات بالقرب من المنازل السكنية في بلدة مرمريتا بوادي النضارى بريف حمص الغربي . 

وأوضح عاقل أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول اندلاع حريق في الموقع المذكور، ما استدعى عناصر الدفاع المدني والإطفاء والزراعة إلى التوجه فوراً إلى موقع الحريق والعمل على تطويق النيران ومنع امتدادها وانتشارها إلى منازل المواطنين السكنية المتاخمة.
 وأشار إلى أنه تم إخماد النيران والسيطرة عليها بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه تجري الآن عمليات التبريد والمراقبه للتعامل مع أي بؤر قد تتجدد على الفور.

 

 


الوطن