حرارة الصيف ترفع أسعار المراوح والتبريد بالمكيف أشبه بالحلم!

استمرت أسعار المراوح والمكيفات بالارتفاع في ظل ارتفاع درجات الحراراة العالية خلال فصل الصيف.



وبات شراء مروحة صغيرة حلم صغير بالمقارنة مع مدخول المواطن، وخلال جولة على أحد أسواق دمشق أسعار المراوح فتبدأ من 130 إلى 150 ألف ليرة سورية، وتتدرج صعوداً إلى نصف مليون ليرة تبعاً للقياس والنوعية.



وانتشرت بالأسواق نوعيات من المراوح مصنعة يدوياً، وهي عبارة عن محرك صغير وشفرات مروحة بلاستيكية دون حماية معدنية، مثبتة على قاعدة خشبية أو بلاستيكية، وتبدأ أسعارها من 25 ألف ليرة سورية.



فيما انتعش سوق بيع المراوح المستعملة سواء عبر الإنترنت أو ضمن محال صيانة المراوح، وتبدأ أسعار المستعمل من 35 ألف ليرة سورية وتصل إلى 150 ألف ليرة حسب النوع والجودة والقياس.



المكيف حلم



بات شراء المكيف أشبه بحلم، حيث يبدأ سعر المكيف 1 طن من مليون ليرة سورية، ويضاف إليها نصف مليون ليرة 1.5 مليون لكل مكيف 1 طن من ماركات شهيرة.



ويصل سعر المكيف 2 طن من الماركات الصينية العادية المغمورة إلى 1.6 مليون ليرة سورية، و2.3 مليون ليرة سورية للماركات الشهيرة، وتتراوح كلفة تركيب المكيف بين 60 إلى 100 ألف ليرة سورية.



وأكد صاحب أحد محال المراوح بسوق الكهرباء أن “ارتفاع أسعار المراوح هذا العام يعود بالدرجة الأولى لصعوبة الاستيراد، وعدم منح إجازات استيراد للمراوح بحجة ضبط هدر القطع الأجنبي لوجود صناعة محلية وشركات ذات ترخيص من الصين، وهذا أدى لانخفاض المعروض وارتفاع الأسعار“.





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