حداد: ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج

نفى سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد ما تداولته وسائل إعلام عن نقل الرئيس بشار الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.



وقال حداد في تصريح لوكالة "نوفوستي" أمس الجمعة: "هذه الأقاويل باطلة تماما. السيد الرئيس موجود في سوريا، والأنباء بخلاف ذلك عارية عن الصحة"، في إشارة إلى مزاعم بعض وسائل الإعلام العربية والتركية أن الأسد نقل إلى موسكو للعلاج وهو في حالة صحية خطيرة.



وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه ليس على علم بما إذا كانت دمشق قد طلبت من روسيا مساعدة من أي نوع في علاج الرئيس الأسد وعقيلته، لكنه أكد أنه "إذا كان هناك أي طلب، فبالطبع سينظر الرئيس بوتين فيه على الفور".



المصدر: "نوفوستي"