حجز أحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ل:
قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بسبب استيراد وتهريب بضاعة ممنوعة بقيمة :
7,735,199,959 (سبعة مليار و735مليون و199الف و959 ليرة ) فقط لا غير و غرامتها 33,202,232,633 ( 33مليار و202مليون و232 الف و 633 ليرة) كحد أقصى على السادة :
- إياد وجيه سكيف
- شركة عماد حميشو
- محمد وليد حميشو
- أحمد وليد حميشو
- هبة وليد حميشو
- السفينة golden bay ومالكها
- ربان السفينة عبد القادر يازجي
- الوكيل الملاحي شادي المارتيني ( مؤسسة النسر للتجارة و الاستيراد والتصدير ) منقول