حجز أحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ل:

قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بسبب استيراد وتهريب بضاعة ممنوعة بقيمة :



7,735,199,959 (سبعة مليار و735مليون و199الف و959 ليرة ) فقط لا غير و غرامتها 33,202,232,633 ( 33مليار و202مليون و232 الف و 633 ليرة) كحد أقصى على السادة :



- إياد وجيه سكيف



- شركة عماد حميشو



- محمد وليد حميشو



- أحمد وليد حميشو



- هبة وليد حميشو



- السفينة golden bay ومالكها



- ربان السفينة عبد القادر يازجي



- الوكيل الملاحي شادي المارتيني ( مؤسسة النسر للتجارة و الاستيراد والتصدير ) منقول