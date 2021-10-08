حاولت قتل والدها وعندما فشلت استعانت بثلاث أحداث

بتاريخ 28 /9/ 2021 تم إعلام ناحية صيدنايا بوجود جثة شخص يدعى (محمود . ض) متوفي ببلدة حفير الفوقا إثر تعرضه لطلقة بالكتف وكسر بعظم الجمجمة .



على الفور توجهت دورية للمكان ومن خلال البحث والتحري اشتبهت الدورية بابنة المغدور (رشا . ض) التي تم إلقاء القبض عليها بعد تناقض أقوالها وتحدثها برواية غير مقنعة عن الحادثة ، وبالتحقيق معها اعترفت بمحاولة قتل والدها عبر دس السم له بالأركيلة ولكن بعد فشلها قامت بالتخطيط لقتل والدها بالاشتراك مع كل من الأحداث (محمد معتصم . ل) و(المعتصم بالله . ل) و(علاء . م) مقابل تهريبها من المنزل بعد الحادثة والسماح للمذكورين بسرقة منزل والدها بعد الحادثة ، وبالفعل حضر المذكورين للمنزل حيث اختبئ (علاء) خلف الباب و قام (المعتصم بالله) بقرع باب المنزل وعندما خرج المغدور قام (محمد معتصم) بإشغاله وقام (علاء) بإطلاق النار مباشرةً على المغدور مما أدى إلى وفاته على الفور ، ولم يتمكنوا من السرقة بسبب حضور عدة أشخاص لإسعاف المغدور ولاذوا بالفرار .



تم إلقاء القبض على المذكورين الثلاثة ومصادرة قنبلة دفاعية وجامعة حديدية وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بما نسب إليهم كما اعترفوا بارتكابهم عدة سرقات بالبلدة المذكورة ، وما زالت التحقيقات مستمرة معهم .