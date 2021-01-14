حاولة سرقة في حمص تسفر عن مقتل صاحب المنزل والسارق

توفي شخصان إثر حادث تبادل إطلاق، أثناء محاولة سرقة منزل في قرية عناز في ريف حمص الغربي، فجر يوم الخميس، أحدهما صاحب المنزل، والآخر أحد اللصوص.



وأفاد مصدر في شرطة محافظة حمص بأن شخصن توفيا نتيجة تبادل إطلاق نار، أثناء محاولة لصين سرقة منزل، في قرية عناز بريف حمص الغربي، حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس، موضحاً أنه وبحسب التحقيقات الأولية فقد كانا اللصان يحاولان سرقة دراجة نارية، وعند كشفهما من قبل صاحب المنزل “تميم،ع “، وقع اشتباك بالأسلحة النارية بينهم.



وأضاف أنه ونتيجة الاشتباك توفي صاحب المنزل على الفور، وأصيب أحد اللصين، فيما لاذ الثاني بالفرار، لافتاً إلى أنه بدلالة الأهالي، وُجد اللص المصاب بعد مسافة حوالي 70 متر من المنزل مصاباً بطلقين ناريين، وتم إسعافه إلى مستشفى تلكلخ الوطني ليفارق الحياة قبل وصوله، في حين تم نقل صاحب المنزل المتوفى إلى مستشفى المزينة.



وبين المصدر أنه تم التعرف على هوية اللص المقتول، وهو من أرباب السوابق بالسرقة، وبحقه عدد من إذاعات البحث، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة في ملابسات الحادثة، والبحث جار لمعرفة هوية اللص الآخر، للقبض عليه وتقديمه للقضاء المختص.





أسامة ديوب