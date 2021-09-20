حاول قتل والديه بفأس لطرد الشياطين من أجسادهم

في واحدة من أغرب الحوادث بولاية فيرجينيا الغربية، ألقت الشرطة القبض على رجل هاجم والديه بفأس، والأكثر غرابة اعترافه بأن محاولته قتلهم حدثت لرغبته في طرد الشياطين من أجسادهم.



حيث إن جوني يورك (45 عاماً) حاول إيذاء أفراد أسرته بمنزلهم في بلدة برامويل بالقرب من الحدود الجنوبية للولاية، بمطاردتهم وهو يحمل الآلة الحادة في يده، وبينما كانت الشرطة في طريقها للمنزل تلقت استغاثة أخرى عبر غرفة الطوارئ بأن الموقف زادت خطورته بعدما حاول الابن ق.تل والديه باستخدام القوس والسهم.



وقال المتهم في تبريره للشرطة عند اعتقاله «كان علي قتلهم لطرد الشياطين منهم» و«أشعر أن علي ق.تل كل من أراه».



وذكرت الشرطة أن أحد أفراد الأسرة أخبر الضباط بأن والدي يورك طلبا منه وضع بعض الأشياء في سقيفة المنزل قبل بدء هطول الأمطار، وزعم أن الابن ألقى عليهم قداحة قبل أن يشرع في مطاردتهم وتهديدهم بالفأس.



وتمكن الوالدان من الاختباء والاتصال بشرطة الطوارئ، قبل أن يصل الابن لمكانهما ويهدد حياتهما مرة أخرى بالقوس والسهم.



فقد طلب والدي يورك توقيفه وحمايتهما من سلوك العنف المنزلي في وقت سابق من ذلك اليوم، بعدما حطم جهاز التلفزيون، لكن أمر التوقيف لم يتم تنفيذه حتى وقوع الحادثة.



ووفقاً لموقع السجن الإقليمي بولاية فيرجينا الغربية على الإنترنت، سيبقى يورك رهن الاحتجاز لحين الفصل في اتهامه بالاعتداء والتهديد وتدمير الممتلكات.



وكالات