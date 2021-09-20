قراءة في فكر توم كووان 2: فشل العدوى
الإعلان عن افتتاح السفارة الليبية في دمشق قريباً
وزير الدفاع علي أيوب في عمّان
الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي (داعش) إلى قاعدته في الشدادي
بعد فشلها بالحفاظ على القمح .. “الإدارة الكردية” ترفع سعر رغيف الخبز لـ500 ل.س
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن استهداف أنبوب الغاز العربي
الجيش يدخل «طفس» تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة
درعا: التسويات تتمدّد إلى الريف الغربي
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي من سورية
رفع العلم الوطني فوق بلدة المزيريب بريف درعا واستمرار تسوية أوضاع المسلحين
خارطة الشمال على طاولة بوتين - الأسد: ثلاثة تحدّيات أمام دمشق
تسوية أوضاع المئات من أبناء دير الزور ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
وجود مادة سامة بزيت القطن الموجود على رفوف السورية للتجارة
اعتداء أمريكي يستهدف قوات عراقية على الشريط الحدودي مع سورية
إدلب إلى الواجهة مجدّداً: هل يتكرّر سيناريو «M5»؟

حاول قتل والديه بفأس لطرد الشياطين من أجسادهم

في واحدة من أغرب الحوادث بولاية فيرجينيا الغربية، ألقت الشرطة القبض على رجل هاجم والديه بفأس، والأكثر غرابة اعترافه بأن محاولته قتلهم حدثت لرغبته في طرد الشياطين من أجسادهم.

حيث إن جوني يورك (45 عاماً) حاول إيذاء أفراد أسرته بمنزلهم في بلدة برامويل بالقرب من الحدود الجنوبية للولاية، بمطاردتهم وهو يحمل الآلة الحادة في يده، وبينما كانت الشرطة في طريقها للمنزل تلقت استغاثة أخرى عبر غرفة الطوارئ بأن الموقف زادت خطورته بعدما حاول الابن ق.تل والديه باستخدام القوس والسهم.

وقال المتهم في تبريره للشرطة عند اعتقاله «كان علي قتلهم لطرد الشياطين منهم» و«أشعر أن علي ق.تل كل من أراه».

وذكرت الشرطة أن أحد أفراد الأسرة أخبر الضباط بأن والدي يورك طلبا منه وضع بعض الأشياء في سقيفة المنزل قبل بدء هطول الأمطار، وزعم أن الابن ألقى عليهم قداحة قبل أن يشرع في مطاردتهم وتهديدهم بالفأس.

وتمكن الوالدان من الاختباء والاتصال بشرطة الطوارئ، قبل أن يصل الابن لمكانهما ويهدد حياتهما مرة أخرى بالقوس والسهم.

فقد طلب والدي يورك توقيفه وحمايتهما من سلوك العنف المنزلي في وقت سابق من ذلك اليوم، بعدما حطم جهاز التلفزيون، لكن أمر التوقيف لم يتم تنفيذه حتى وقوع الحادثة.

ووفقاً لموقع السجن الإقليمي بولاية فيرجينا الغربية على الإنترنت، سيبقى يورك رهن الاحتجاز لحين الفصل في اتهامه بالاعتداء والتهديد وتدمير الممتلكات.

 

 


وكالات