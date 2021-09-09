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حالة الطقس 9/9/2021

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام لطيفاً ليلاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحاً.


وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا على باقي المناطق تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.


غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية.


وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم السبت لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويتوقع هطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية.