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حالة الطقس 9/8/2021

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويبقى الجو سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الأتربة والغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسطى والجو سديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.


هذا وشهدت بعض المناطق هطولات مطرية حيث سجلت في اللاذقية بالقطيلبية 54 مم وصلنفة 21 مم وفي طرطوس بالقدموس 24 مم وحمام واصل 22 مم.