حالة الطقس 8/7/20201

الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والباديةيطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً وحاراً نسبياً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج



غداً تعاود درجات الحرارة الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية