حالة الطقس 7/12/2020

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم المناطق نهارا نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارت شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وتكون الفرصة مهيأة لهطل أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة ويكون باردا ليلا بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب على المناطق الجبلية والوسطى والقلمون وغوطة دمشق ليلا وفي ساعات الصباح الباكر والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة إلى معتدلة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في معظم المناطق خلال ساعات النهار والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم مساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار بدءا من المنطقة الساحلية وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا.