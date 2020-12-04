حالة الطقس 5/12/2020

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.