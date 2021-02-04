حالة الطقس 4/2/2021

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن الطقس في سوريا اليوم الخميس، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، وسط توقعات بهطول الأمطار في بعض المناطق.



حيث توقعت الأرصاد الجوية عبر صفحتها، على موقع “فيسبوك”، أن تهطل أمطار متفرقة على شكل زخات متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية، ومع ساعات بعد الظهر والمساء تزداد الفاعلية الجوية على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية، كما تهطل زخّات من المطر المترافق بالعواصف الرعدية والبرد وتكون غزيرة أحياناً حيث يُحذَّر من تشكل السيول في تلك المناطق.



وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستميل للانخفاض ويكون الانخفاض ملحوظاً في دمشق والمناطق الجنوبية والجبلية والوسطى مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل، فيما تكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المناطق الساحلية.



وحول طقس غداً الجمعة، بينت الأرصاد الجوية أن الفاعلية الجوية ستضعف بشكل ملحوظ وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة نهاراً، كما تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل.



من جهتها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تتأثر سوريا بحالة عدم استقرار ما بين المتوسطة وتصبح شديدة الفعالية أحياناً، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس وحتى ليل يوم الجمعة، وستقتصر الحالة على المناطق الجنوبية من سوريا ودمشق العاصمة وكامل أريافها وريف حمص والبادية والمناطق الشرقية، وهناك احتمال بأن تطال الزخات أجزاء من مدينة حمص وحماه وطرطوس بفعالية خفيفة.



وكانت قد ذكرت الصفحة أنه اعتباراً من يوم السبت هناك عودة للأجواء المستقرة على كافة الأراضي السورية مع ارتفاع عام على درجات الحرارة خلال كامل الاسبوع القادم وقد تلامس حدود 20 درجة في دمشق والداخل السوري وأعلى بقليل على السواحل السورية.