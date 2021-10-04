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حالة الطقس 4/10/2021

تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً ومائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق خفيفة إلى معتدلة وشمالية غربية في المناطق الشرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطول زخات رعدية من المطر صباحاً فوق المناطق الساحلية الشمالية.