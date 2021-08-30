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حالة الطقس 30/8/2021

توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو اليوم وغداً صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة في المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.