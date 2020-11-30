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حالة الطقس 30/11/2020

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية  أن الجو اليوم سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية، كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.


كما حذرت مديرة الأرصاد من تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية مشيرة إلى أن الجو سيكون بارداً ليلاً ،أما الرياح فهي  شرقية في المناطق الشمالية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة ، و البـحر خفيف ارتفاع الموج.


وبينت مديرية الأرصاد أن الجو غداً سيكون غائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً فوق مناطق متفرقة كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها.