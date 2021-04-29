حالة الطقس 29/4/2021

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سوريا ستوالي ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الخميس، سيكون حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الجمعة، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 10 درجات مئوية والطقس سيكون حار وصحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي في المناطق الشرقية والبادية كما تنشط سرعة الرياح الغربية.



وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن سوريا على موعد مع حالة عدم استقرار بالفترة ما بين 3 و4 من شهر أيار، ولا توقعات بكتل حارة حتى الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل، حسب “هوى الشام”.