حالة الطقس 23/5/2021

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر خاصة في المناطق الشمالية والساحلية فيما يكون الجو ليلا باردا نسبيا خاصة في المرتفعات الجبلية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم في الساعة أحياناً خاصة في المنطقة الوسطى والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وغداً يكون الجو غائماً جزئياً مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في مناطق متفرقة ودرجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.