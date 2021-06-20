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حالة الطقس 20/6/2021

يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة نهارا مع بقاء الأجواء معتدلة ليلاً، مائلة للبرودة على المرتفعات الجبلية، كما نشاط على سرعة الرياح الغربية تكون أكثر وضوح خلال ساعات بعد الظهر مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الداخلية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق، وأعلى من المعدل بحوالي /2-4/ درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة ويبقى الجو حاراً نسبياً وصحو بشكل عام.

ويكون الجو ليلاً لطيفاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا مثيرة للغبار في المناطق الداخلية، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم غد الاثنين توالي درجات الحرارة ارتفاعها خاصة في المناطق الشرقية والبادية لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /2-5/ درجات مئوية، ويبقى الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.

الرياح: غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا مثيرة للغبار في المناطق الداخلية.

البحـر: خفيف ارتفاع الموج.