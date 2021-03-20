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حالة الطقس 20/3/2021

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً في المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وغوطة دمشق في ساعات الصباح الباكر والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم غد الأحد توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.